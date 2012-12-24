安倍拟向中国派遣特使修复两国关系

路透东京12月22日 - 据《日本经济新闻》报导，日本候任首相安倍晋三计划最早在下月派遣前外相高村正彦(Masahiko Koumura)为特使前往中国，努力希望修复两国关系。

报导称，安倍希望推动中日两国关系发展。但该报导未指名消息来源。今年早些时候，日本实施“购岛”行动导致中国爆发大规模抗议活动。

报导称，高村正彦将携带一封安倍写给中国领导人的信函。高村正彦曾在2007年安倍内阁中担任防卫大臣。作为日中友好议员联盟的会长的高村正彦在中国拥有极强的人脉关系。

安倍在此次竞选期间承诺要在钓鱼岛问题上对中国采取强硬态度。

中国今年早些时候发生的抵制日货浪潮令日本企业受损，暴力反日游行伤及一些公司的在华业务。

《日本经济新闻》的报导还称，在朴槿惠当选韩国总统后，安倍还计划向韩国派遣特使。日韩关系也因另一起领土纷争处于紧张状态。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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