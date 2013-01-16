受中日关系等因素影响 日本经济2013年或仅增0.8%--世行

路透华盛顿1月15日 - 世界银行周二公布报告称,日本经济2012年下半年萎缩,今年可能微弱增长0.8%,部分原因是与中国发生领土争端.

去年6至11月,日本对中国出口额下降17%,拖累整体经济.第三季日本经济按年率计算萎缩3.5%.

世界银行称,政府对购买节能型汽车的税收激励计划结束,也损及日本经济,而且2011年地震和核灾难之后的重建支出对经济的提振作用也日益消退.

"日本经济似乎正在萎缩--部分是由于岛屿主权问题导致与中国关系紧张,"世界银行在其半年度的全球经济展望(Global Economic Prospects)报告中说.

日本在12月公布的GDP修正值显示,国内经济在第二和第三季度均出现萎缩,分析师预计去年最后一季进一步萎缩,世界银行亦持相同看法.

世行表示,日本经济的疲弱可能抑制全球贸易,因该国是全球第四大进口经济体.

相反,若中日关系紧张问题能够得到解决,则可能有助于加速日本重返增长并促进全球经济的复苏.

**印度迎头赶上**

中国高投资率突然下降导致的经济放缓,也可能会挫伤全球经济成长.此外,这还会压低大宗商品价格,因中国是全球金属和石油的消费大户.

但世行也表示,经济硬着陆这种情境发生的可能性不大,并重复了12月公布的预估,即今年中国经济增幅料将为8.4%.

世行还预期2014年中国经济增速将放缓至8%左右,生产率和劳动力增长减弱,经济潜在扩张速度放缓.

中国中期经济开始放缓,同时印度经济增长应会提速.印度经济受停电、低收成等问题困扰,导致该国经济在3月止财年中仅成长5.1%,为接近10年来最低.

世行称,随着印度政府放宽外资直接投资的限制,并对其它政策进行了改革,2014年印度经济料将增长6.6%,到2016年将升至6.9%,缩窄与中国之间的距离.2016年中国经济增幅料为7.9%.

世行首席经济学家Kaushik Basu表示,近30年来中国每年的经济成长增幅都在10%左右,长期来看这个速度是难以为继的,但印度经济起飞大约在10年前,仍有成长空间.

"谁知道呢,几年后两个国家可能不分伯仲了,"他向记者表示.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 王丽鑫)

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