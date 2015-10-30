焦点：日企对东盟投资兴趣仍比对华浓厚

图为在东京拍摄的日元和美元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

路透新加坡10月30日 - 日本企业今年对东南亚投资兴趣浓厚但有侧重，收购了缅甸大啤酒商控股股权、一家新加坡物流公司、以及该地区一家大型大宗商品企业的部分股权。

据野村称，印尼餐饮领域、泰国消费者金融公司和购物中心，以及马来西亚地产行业，都在日本企业的视线范围内。

日本企业继续关注东南亚的投资机会，寻求以此抵消国内增长的疲软。他们动用创纪录的现金储备，向该地区投资。

ASEAN Secretariat数据显示，截至2014年的三年，日本是东盟10国第二大投资者，仅次于欧盟。

据日本贸易振兴会(JETRO)，2014年日本企业向东盟国家投资相当于向中国投资的三倍。

今年上半年他们对东南亚的兴趣再度超越中国。日本对东盟投资规模从上年同期的84亿美元上升至100亿美元，在日本外商直接投资(FDI)总额中的占比为15.7；中国吸引48亿美元日本投资，占比7.4%。

“东盟最适合日本，”野村股票分析师Mixo Das说。“政治关系比较好，经济在成长，地理位置也比较近。”

根据普华永道资料，日本是泰国、印尼的最大海外资本来源，对菲律宾和马来西亚来说也是名列第二。

**对中国兴趣降温**

东南亚仰赖大宗商品国家的成长正在减速，但经济合作暨发展组织(OECD)预估此地区2015-19年平均年成长率为5.6%。OECD预计日本今年增长率仅有0.75%，明年为1.5%。

在JETRO今年访问的约3千家企业中，有将近75%的回复者表示计划在东盟扩张，56.5%想在中国扩张，31.3%想在美国。

谘询机构IHS Global Insight称，2020年东盟消费者支出料将比2013年高出45%。

当然中国消费者支出也会增加，但包括工资上涨、中日政治关系紧张在内的其他因素，已让日本资金热情降温。

IHS亚太区首席分析师Rajiv Biswas表示，日中紧张关系“已导致日本FDI由中国转向东盟。”

日本企业坐拥高达243万亿日圆(2万亿美元)现金及存款，因此它们有充足的银弹进行购并，以拉抬财务上的表现。

Kintetsu World Express (9375.T)斥资12亿美元，自东方海皇集团(NOL)NEPS.SI手中买下APL Logistics，为日本今年迄今对东盟最大的一宗投资案。

**增持股权**

三菱商事(8058.T)耗资11亿美元，买进新加坡上市奥兰国际有限公司(OLAM.SI)两成股权，为规模第二大的投资案。后者为一家农业贸易商，因全球商品价格暴跌而大受打击。

麒麟控股(2503.T)从星狮集团(FRNM.SI)买下缅甸啤酒(Myanmar Brewery)55%股权，作价5.6亿美元，则为第三大投资案。

在其他交易方面，Invesco资产管理公司驻新加坡投资主管Jalil Rasheed表示，部份东盟国家较为宽松的公司所有权规定，促使日本企业“积极增加持股。”

除了直接投资东盟企业以外，日本企业也希望赢得协助兴建基础建设项目的合约。毕马威会计师事务所去年指出，在2022年以前，东盟每年需斥资约600亿美元于基建投资。

日本政府5月时曾表示，将在五年期间为亚洲基建项目提供1,100亿美元金援，其中包括公路及铁路。

但日本在一项标案中输给中国；印尼9月时选择中国为其打造首条快速铁路，因中方提供50亿美元无担保贷款。

日本对东盟投资图表：(link.reuters.com/jev85w) (完)