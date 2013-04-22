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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 22日 星期一 13:55 BJT

日相安倍晋三向靖国神社供奉祭品

日本首相安倍晋三周日向靖国神社供奉祭品，此举或激怒其亚洲邻国，包括中国与韩国。日本三名现任内阁大臣周末参拜了靖国神社，安倍未参拜，但供奉了名为“真榊”的祭品。图为日本副首相、财务大臣麻生太郎参拜靖国神社。路透

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