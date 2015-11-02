李克强与安倍晋三举行会谈 同意采取措施修复中日关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月1日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一（Koichi Hagiuda）称，中国国务院总理李克强与日本首相安倍晋三周日举行会谈，就重启两国外长互访以及在明年初举行双边高级别经济对话达成共识。

萩生田光一在记者会上称，两人还就致力于尽早启用防卫部门间的沟通机制达成共识。

“会谈一开始，他们就一致认同中日关系正在恢复，但认为应当进一步加强这样的势头。”萩生田光一说。

中国外交部网站公告援引李克强的话称，去年底以来，在中日双方共同努力下，两国关系逐步走出僵局，保持回稳势头。但同时，两国关系敏感性、复杂性仍较为突出，重回正常发展轨道依然任重道远。

根据公告，李克强称：“希望日方奉行积极的对华政策，同中方相向而行，推动两国关系持续稳定改善。”

李克强还称，历史问题事关中日关系政治基础和13亿中国人民感情，希望日方充分认识其高度敏感性，切实恪守迄今作出的郑重承诺，真正做到正视和反省历史，以负责任的态度处理好有关问题。

李克强表示：“中国将坚定不移走和平发展道路，希望日本继续沿着和平发展的方向走下去，在军事安全领域尊重亚洲邻国关切，多做有利于地区和平稳定的事。”

萩生田光一称，李克强与安倍还同意致力于推动重启东海油气田共同开发的谈判。（完）