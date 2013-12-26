中国就安倍参拜靖国神社召见日本驻华大使（更新版）

（新增更多内容）

路透北京12月26日 -中国外交部长王毅周四下午召见日本驻华大使木寺昌人，代表中国政府就日本首相安倍晋三参拜靖国神社提出严正交涉和强烈抗议。

王毅警告称，日方必须对安倍此举造成的严重政治后果承担全部责任。

王毅还称，安倍的所作所为正在把日本带向十分危险的方向。

中国外交部发言人周四稍早就日本首相安倍晋三参拜靖国神社向日方提出强烈抗议和严厉谴责，并敦促日方采取措施纠正错误。

外交部网站刊登新闻稿引述外交部发言人秦刚的话并称，日本领导人此举再次在历史问题上制造严重事端，给两国关系改善发展造成了新的重大政治障碍。

“日方必须承担由此造成的一切后果。”他称，“我们严正敦促日方信守反省侵略历史的承诺，采取措施纠正错误，消除恶劣影响，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”

日本首相安倍晋三在参拜靖国神社后，表示与中国和韩国的关系非常重要，希望有机会说明加强联系符合各国利益。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。