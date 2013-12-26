中国就安倍参拜靖国神社召见日本驻华大使（更新版）

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
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路透北京12月26日 -中国外交部长王毅周四下午召见日本驻华大使木寺昌人，代表中国政府就日本首相安倍晋三参拜靖国神社提出严正交涉和强烈抗议。
王毅警告称，日方必须对安倍此举造成的严重政治后果承担全部责任。
王毅还称，安倍的所作所为正在把日本带向十分危险的方向。
中国外交部发言人周四稍早就日本首相安倍晋三参拜靖国神社向日方提出强烈抗议和严厉谴责，并敦促日方采取措施纠正错误。
外交部网站刊登新闻稿引述外交部发言人秦刚的话并称，日本领导人此举再次在历史问题上制造严重事端，给两国关系改善发展造成了新的重大政治障碍。
“日方必须承担由此造成的一切后果。”他称，“我们严正敦促日方信守反省侵略历史的承诺，采取措施纠正错误，消除恶劣影响，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”
日本首相安倍晋三在参拜靖国神社后，表示与中国和韩国的关系非常重要，希望有机会说明加强联系符合各国利益。（完）
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