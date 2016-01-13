日本称已知会中国若外国军舰非“无害通过”进入其海域 将被要求离开

网络安全专家寻勒索软件病毒蛛丝马迹 警告卷土重来风险
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
路透东京1月12日 - 日本周二称，已告知中国，任何外国军舰进入日本海域若非“无害通过”（innocent passage），则日本海上巡逻船将要求其离开。
日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上表示，去年11月日本已将前述决定知会中方，此前中国军舰在中日争议岛屿（中国称“钓鱼岛”，日本称“尖阁列岛”）附近航行。
菅义伟指出，日本政府去年5月批准了这种做法。
“如果一艘外国军舰不是‘无害通过’的情况进入我国海域，我们将下令执行海上巡逻，由自卫队命令外国军舰离开。”菅义伟说道。
中国外交部发言人洪磊则在记者会上表示，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国维护国家领土主权的决心坚定不移。
洪磊同时表示：“我们也不希望看到东海紧张局势升级，愿意通过对话磋商妥善管控和解决问题。”（完）编译：李富强 发稿：程芳
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
路透北京5月19日 - 中国国家主席习近平周五对来访的韩国总统特使李海瓒表示，当前中韩关系处于关键阶段。中方重视中韩关系，愿同韩方一道，维护中韩关系来之不易的成果，推动中韩关系早日回到正常轨道。
路透华盛顿5月18日 - 美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。