焦点：日本政府五个月来首次下调经济评估 指消费疲软

路透东京3月23日 - 日本政府在3月报告中下调了对经济的评估，为五个月来首次，指因消费者支出疲弱，这可能会强化有关政府需实施更多财政刺激举措以提振经济成长的观点。

首相安倍晋三的一些顾问和知名海外经济学家都已在呼吁日本推迟原定于明年实施的消费税上调，并加大财政支出，以提振内需。

安倍已经表示，除非发生金融危机或重大自然灾害，他将按预定计划上调消费税。但市场一直有这样的揣测，即如果当前季度的经济增长疲软，安倍将会放弃上调计划。

“日本经济依然处在复苏轨道上，但经济中暴露出更多薄弱环节，”内阁办公室在周三发布的月度经济报告中指出。

“但存在下行风险，包括新兴经济体的放缓等。我们还需要留意海外金融市场动向。”

这较上个月的措辞有大幅下调。上个月日本内阁称，经济的疲弱程度仍然有限。

日本政府下调了对消费的评估，称消费支出持平，而且消费信心停滞不前。

此次日本政府上调对资本支出及出口的评估，但一些经济学家表达出更深的谨慎情绪，因为海外经济体再次放缓可能很快会导致出口及商业投资下滑。

日本政府本月将启动一项支出270亿美元的刺激措施，其中一个亮点是向养老金领取者增派现金。

但日本执政党政界人士有言论称，还需要更多刺激措施以防经济重返通缩。

去年10-12月当季，日本经济环比年率修正后为萎缩1.1%。多数分析师预计今年第一季经济将有些回升；但由于担忧全球需求疲弱，一些分析师预计经济将再度萎缩，使日本再次陷入衰退。经济连续两季萎缩即界定为衰退。

日本央行1月祭出令全球市场震惊的举措，在庞大的资产购买计划之外又推出了负利率政策。如果经济没有改善迹象，市场普遍预计日本央行未来几个月将再次扩大资产购买规模。(完)