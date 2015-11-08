日本五大贸易公司对大宗商品复苏前景感到悲观

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透东京11月6日 - 日本五大贸易公司已经对大宗商品价格的迅速回升不再抱希望，其中最大的三菱商事(8058.T)将复苏时间展望从2017年推迟到2018年。
和大型国际油企及矿业公司一样，日本贸易公司被大宗商品的大跌搞得猝不及防。
不过，伊藤忠商事(8001.T)在五大贸易商中一枝独秀，宣布4-9月净利上升40%，达到创纪录的2,130亿日圆(17.5亿美元)，获利超过三菱商事和三井物产(8031.T)，并维持全年财测不变。
三菱商事则调降全年财测，此前公布六个月获利下滑39%，受油价和炼焦煤价格大跌累及。
三井物产和丸红(8002.T)也公布六个月获利出现双位数降幅，住友商事(8053.T)则从去年同期的亏损状态转为盈利。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。