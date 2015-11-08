日本五大贸易公司对大宗商品复苏前景感到悲观

路透东京11月6日 - 日本五大贸易公司已经对大宗商品价格的迅速回升不再抱希望，其中最大的三菱商事(8058.T)将复苏时间展望从2017年推迟到2018年。

和大型国际油企及矿业公司一样，日本贸易公司被大宗商品的大跌搞得猝不及防。

不过，伊藤忠商事(8001.T)在五大贸易商中一枝独秀，宣布4-9月净利上升40%，达到创纪录的2,130亿日圆(17.5亿美元)，获利超过三菱商事和三井物产(8031.T)，并维持全年财测不变。

三菱商事则调降全年财测，此前公布六个月获利下滑39%，受油价和炼焦煤价格大跌累及。

三井物产和丸红(8002.T)也公布六个月获利出现双位数降幅，住友商事(8053.T)则从去年同期的亏损状态转为盈利。(完)