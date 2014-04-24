日企履行判决 中国最高法院解除船舶扣押

路透北京4月24日 -中国最高人民法院周四称，日本商船三井株式会社(9104.T)已全面履行判决确定的义务，上海海事法院依法解除对其船舶的扣押。

最高法院在其网站公布，被执行人商船三井株式会社于2014年4月23日根据上海海事法院《限期履行通知书》的要求，全面履行了生效民事判决确定的全部义务，故于2014年4月24日上午8：30时下达裁定，解除对“BAOSTEELEMOTION”轮的扣押，同时发布《解除扣押船舶命令》。

最高院称，商船三井株式会社支付了包括船舶租金及孳息、船舶营运损失及孳息、船舶损失及孳息在内的共计2,916,477,260.80日元；并支付了一、二审案件受理费及申请执行费共计人民币2,420,931.41元；同时就支付延迟履行期间的债务利息及其他费用提供了充分可靠并可供执行的担保。

2014年4月19日，上海海事法院为执行生效民事判决，依照相关规定，对停泊于中国浙江省舟山市嵊泗马迹山港的被执行人商船三井株式会社所有的“BAOSTEEL EMOTION”轮实施了扣押，并向被执行人送达了《执行裁定书》和《限期履行通知书》。

日本内阁官房长官菅义伟周一表示，中国扣押日本船只以履行二次世界大战期间的合约偿付责任，该事件“令人深感遗憾”，同时可能损及当地的日本企业。

而中国外交部发言人秦刚在例行记者会上称，该案与中日战争赔偿问题无关，中国政府坚持和维护《中日联合声明》各项原则的立场没有变化，中方将继续依法保护外国在华投资企业的合法权益。(完)

(发稿 侯向明； 审校 谢衡/曾祥进)

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