日本首相誓言起草新五年期计划 加速2011年核灾重建工作

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透东京3月10日 - 日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)周二誓言要起草一份新的五年期计划，以加速日本2011年遭遇巨大海啸以及严重核灾以来的重建进度。2011年的日本核灾是自切尔诺贝利核事故以来最严重的一次，导致成千上万人至今仍无家可归。
安倍在3月11日地震四周年纪念日前发表了上述讲话。当年的地震导致太平洋沿岸出现巨大海啸，近两万人因此丧生，福岛第一核电站也发生了爆炸和核泄漏事件。
安倍在新闻发布会上表示，还有很多工作要做，很多城镇仍无法为数以千计的居民提供就业及永久住房，政府将在今夏前准备一份新的五年期重建计划。
安倍说，“灾区的居民在非常努力地重新生活，本届政府将为灾区居民提供所需的一切支持。”
他还说：“当前的五年集中重建计划将在明年3月到期，但我们会在夏季前起草一份新的五年期计划。”
安倍拒绝透露预算的任何细节，只是表示预算将在和地方政府谈判后决定。据估计，日本政府已经向受灾最严重的三个地区提供了高达500亿美元的资金。
安倍补充说，政府将继续主导福岛核电站泄漏污水的处理以及核电站的退役。
“政府将继续竭尽所能处理放射性污水的相关问题，同时将使核电站退役。”
“这可能将以缓慢的步骤实施，而重建工作将进入新阶段。”安倍说。(完)
(编译 汪红英/秦德兴; 审校 杜明霞)
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