日本消费者支出疲弱 安倍经济学笼罩阴霾

* 支出疲弱，令人怀疑经济前景

* 部分人士担心提高消费税后，支出可能令人失望

* 民众缺乏消费的信心，对安倍经济学构成打击

* 失业率创六年低点，但合同员工数创历史高位

* 就业保障受关注，众多企业能否提高薪资存疑

路透东京2月18日 - 日本去年底消费状况不如预期，令人更加担忧日相安倍晋三的刺激政策难以找到成功的立足点。

周一的经济增长数据进一步证明，对于就业保障的担心抑制消费，力道掩盖民众在4月上调消费税前抢先消费的冲动；消费税上调将推升商品价格。

尽管日本失业率创六年低点，但合同员工数目也创历史高位；合同员工薪资低于正式员工。

此一局面损及政府的基本假定--即消费者支出将在消费税上调前几个月大增，之后迅速大减，而后在失业减少、薪资增长支撑下继续稳步增长。

这项假定对于政府设定的目标至关重要，当局希望经济能摆脱近20年的通缩及成长停滞泥淖，迈向持续性的经济成长。

“我们正面临着一个令人不快的可能性--消费税上调前的消费者支出不会有所好转，”Mizuho Securities &Consulting Co资深分析师Norio Miyagawa称。

“就业市场正在改善，但问题在于非正式员工。这可能是消费令人失望的原因。”

欲浏览日本非正式员工增长图表，请点选(here)

日本政府在鼓动企业加薪方面扮演异常突出的角色。政府现可能将面临动用更多结构性经济改革以扩大成长范围的压力，以及扭转可能导致非正式员工增加的劳动市场改革。

外界也许会更加要求日本央行放松政策，但央行可能不为所动，坚称其经济预估已经考量到消费支出的变化。

周一公布的国内生产总值(GDP)数据显示，日本10-12月民间消费较上季增长0.5%，不如分析师预期的成长0.7%。整体GDP较上季成长0.3%，远逊预估。

消费成长主要来自于购买汽车，但日本民众购买衣服及食品的支出下降，悲观论者认为这是信心减弱的迹象，因其显示收入较低的民众正在扣紧荷包。

内阁府数据显示，12月时，消费者信心跌至一年多来最低水平，因民众益发忧心薪资情况不会再改善。

失业率处于3.7%的六年低位，理论上应该会让消费者更有信心花钱。但新增就业岗位多数为非正式员工，他们的薪资平均仅为正式员工的三分之一。

非正式员工占劳动大军的比例在12月达到37.5%的纪录最高水平，高于去年年初时的35.3%。同期，正式员工的比例则从年初的64.7%降至62.5%。

日本上回于1997年调高消费税时，约聘员工占职场人力约23%。

使问题加重的是，安倍晋三正推动立法，让企业能更轻易以约聘人员取带正式员工。

该立法旨在让劳动力更机动、更具弹性，但可能适得其反，损害到消费，如同自民党2000年代初率先扩大约聘人员数量时那样。

安倍政府4月将把国内消费税从5%调高至8%，以支应医保成本。

部分乐观人士认为，支出在本季还有充裕的时间增加，而第四季强劲的汽车销售显示民众愿意支出大笔的开销。

然而其他一些人则认为，整体支出迟滞显示外界对安倍能成功激励企业大幅调薪的信心降低。

那表示今年稍后消费可能维持疲弱，让安倍难以如期在2015年实施第二阶段上调消费税至10%的计划。

由于来自安倍的直接压力，丰田汽车(7203.T)和连锁便利超商LawsonInc(2651.T)已暗示可能调高基本薪资。

但日本中小企业是否跟进则存疑，有更多劳动力是在这类企业工作。尽管丰田预期本会计年度营业获利料创新高，但供应链下游企业则感受到成本压力。几乎不可能考虑加薪。

“目前为止薪资上升还未惠及消费，也就是说，支出可能不够强，还不足以推动下半年的增长，”三菱UFJ摩根士丹利资深固定收易策略师Shuji Tonouchi称。

“将会有些公共工程的支出，但规模和影响可能比之前几年低。”

政府已通过5.5万亿日圆刺激方案，在上调消费税后靠公共工程来支撑需求。

然而由于建筑工人不足，政府在支出公共工程经费上也遭遇困难。如果此因素使得刺激方案延宕，可能波及总体需求。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪/张若琪 审校 龚芳/张涛/张荻)

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