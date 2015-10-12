焦点：日本零售商调降获利预估 消费者支出恐不似数据乐观

路透东京10月11日 - 日本零售商似乎会说，别相信官方统计数据，因他们调降获利预估并警告消费者支出表现迟滞。在日本出口和工业生产停滞之际，消费者支出是经济成长的重要引擎。

去年调高消费税，使得经济成长受到箝制。8月家庭支出较上年同期成长2.9%，为三个月来首见增长，如果你由此来评断，那么消费看来像是终于起死回生且再度表现不错。

但零售商的获利却暗示，样本数不大的支出数据并未反映全面的情况。家庭消费受到抑制，提高了对日本央行10月30日政策会议，以及政府年底前推出最新经济政策的押注。

“消费者支出大有暂停的理由，”Seven & I控股(3382.T)社长村田纪敏表示。“全球经济充满疑虑，消费方面没有太多的好处。疲弱的支出可能会持续到下半财年。”

Seven & I控股在10月8日调降全年获利预估1.6%至3,670亿日圆(30.5亿美元)，并将营收预估下修3.9%至6.15万亿(兆)日圆，这引发其股价大跌。

主要问题在于薪资上涨速度跟不上物价，而且消费者开始在其他方面节省开销。

政府数据显示，7月经通胀调整后的实质薪资较上年同期增加0.5%。这是27个月内首见增长。但8月薪资增速放慢至0.2%，而且夏季奖金也比去年减少。

另一个问题是，有越来越多的劳工无法摆脱低薪。根据National Tax Bureau，去年的劳动力人口中，兼职员工和非正职员工占比达到创纪录的37.4%。

税务数据显示，非正职员工平均薪资不到全职员工的一半。

第三个问题是，政府计划第二次全面调高消费税，在2017年把税率从8%上调至10%。日本家庭已为此而改变消费行为。

“购物者在收紧荷包，”服饰商Onward Holdings (8016.T)高级总经理Masaaki Yoshizawa说。

“消费者支出存在诸多变数，而且即将再次调高消费税。女性消费者正减少衣饰支出。”

Onward Holdings原预计9月底止的六个月获利24亿日圆。但结帐显示营业利润仅录得2亿日圆。

**低增长**

一些经济分析师担心，目前消费者支出增长长期处于极低水准。

迅销(Fast Retailing)(9983.T)旗下优衣库(Uniqlo)品牌日本门店6月和7月同店销售较上年同期减少，8月和9月仅分别增长2.5%和2.6%。

日本零售商获利状况显示，消费者支出已从首相安倍晋三政府上任初期的好景逆转。

安倍晋三2012年底上任后不久，有钱人趁股市上涨之机大赚一笔，进而购物消费。工会的加薪要求获得满足，企业开始上调零售价。

自此之后，安倍首相为重振日本经济而祭出的货币及财政措施即导致发展不均称的结果。

去年消费税由5%上调至8%，推使日本经济一度陷入衰退。

如今因出口、制造业产出及消费者支出表现不振，日本有可能在五年内第四度滑入衰退。

安倍大胆推出终结通缩及击垮经济成长障碍的议案，但许多分析师指出，诸多关键政策从未真正落实。

零售业目前又回头适应家庭支出更为受抑的景况。

“部份企业开始了解到，他们调高零售价实际上已经赶跑一些消费者，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa表示。

“政府初步的成长策略实质上并未扩大这个饼。如今政府到头来只是在试着进行财富重新分配而已。”(完)