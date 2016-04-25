日本政府考虑发放消费券等措施 以提振消费支出

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京4月25日 - 日本政府可能会发放消费券，并推广类似美国感恩节后黑色星期五的全国性折扣特卖活动，藉此提振消费支出，加速国内生产总值(GDP)增幅。
日本政府正在敲定年度成长策略，有可能最快下个月决定细节；这套成长策略或许能够协助日本央行加速通胀率。
根据日本政府最高顾问小组周一通过的草案，当局也将采取措施，提振外国游客赴日观光、提高全国最低工资、鼓励更多资讯科技(IT)投资。
今年成长策略的重点在于达成首相安倍晋三提出的目标：名目GDP提高至600万亿(兆)日圆。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。