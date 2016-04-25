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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 07:19 BJT

日本政府考虑发放消费券等措施 以提振消费支出

路透东京4月25日 - 日本政府可能会发放消费券，并推广类似美国感恩节后黑色星期五的全国性折扣特卖活动，藉此提振消费支出，加速国内生产总值(GDP)增幅。

日本政府正在敲定年度成长策略，有可能最快下个月决定细节；这套成长策略或许能够协助日本央行加速通胀率。

根据日本政府最高顾问小组周一通过的草案，当局也将采取措施，提振外国游客赴日观光、提高全国最低工资、鼓励更多资讯科技(IT)投资。

今年成长策略的重点在于达成首相安倍晋三提出的目标：名目GDP提高至600万亿(兆)日圆。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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