日本推迟上调消费税的决定料将妨碍财政改革--穆迪

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透东京6月2日 - 评等机构穆迪周四表示，日本首相安倍晋三决定推迟调升消费税并计划增加政府支出，料将扰乱日本的财政改革并可能影响该国债信评级。
“这些举措不利于日本债信，因其令人质疑日本政府实现财政整固目标的能力和意愿。”穆迪说道。
“刺激举措将带来更多未知成本，”穆迪表示，“这可能妨碍日本实现财政目标，而在宣布推迟上调消费税以前，那看起来是可能的。”（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。