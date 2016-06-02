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国际财经 | 2016年 6月 2日 星期四 18:13 BJT

日本推迟上调消费税的决定料将妨碍财政改革--穆迪

路透东京6月2日 - 评等机构穆迪周四表示，日本首相安倍晋三决定推迟调升消费税并计划增加政府支出，料将扰乱日本的财政改革并可能影响该国债信评级。

“这些举措不利于日本债信，因其令人质疑日本政府实现财政整固目标的能力和意愿。”穆迪说道。

“刺激举措将带来更多未知成本，”穆迪表示，“这可能妨碍日本实现财政目标，而在宣布推迟上调消费税以前，那看起来是可能的。”（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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