日本推迟上调消费税的决定料将妨碍财政改革--穆迪

路透东京6月2日 - 评等机构穆迪周四表示，日本首相安倍晋三决定推迟调升消费税并计划增加政府支出，料将扰乱日本的财政改革并可能影响该国债信评级。

“刺激举措将带来更多未知成本，”穆迪表示，“这可能妨碍日本实现财政目标，而在宣布推迟上调消费税以前，那看起来是可能的。”（完）