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国际财经 | 2016年 5月 27日 星期五 10:51 BJT

日本首相安倍晋三将推迟消费税上调计划--政府消息人士

路透东京5月27日 - 政府方面的消息人士周五告诉路透，日本首相安倍晋三将推迟原定2017年4月实施的全国性消费税上调计划，因担心此举可能令经济重陷通缩。

三位了解情况的消息人士称，安倍可能将增税计划推迟一至三年。

消息人士还表示，安倍周日和周一将分别会见财务大臣麻生太郎和公明党代表山口那津男，以决定将消费税上调推迟多久。(完)

(编译 郑茵 审校　戴素萍)

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