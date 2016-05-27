日本首相安倍晋三将推迟消费税上调计划--政府消息人士

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京5月27日 - 政府方面的消息人士周五告诉路透，日本首相安倍晋三将推迟原定2017年4月实施的全国性消费税上调计划，因担心此举可能令经济重陷通缩。
三位了解情况的消息人士称，安倍可能将增税计划推迟一至三年。
消息人士还表示，安倍周日和周一将分别会见财务大臣麻生太郎和公明党代表山口那津男，以决定将消费税上调推迟多久。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。