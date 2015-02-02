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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 2日 星期一 14:56 BJT

安倍称同国际社会合作是打击恐怖主义的唯一办法

日本首相安倍晋三周一称，希望讨论日本军方在海外救援日本公民的可能性。安倍重申对武装分子的指责，并称日本作为全球打击恐怖主义的一份子，将坚定地致力于履行其职责。“伊斯兰国”武装分子周日称，他们已将日本记者后藤健二（Kenji Goto）斩首。路透
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