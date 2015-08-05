东芝社长因会计丑闻向日本首相办公室道歉

路透东京8月5日 - 东芝(6502.T)社长室町正志周三向首相安倍晋三的办公室道歉，因东芝出现的大量会计问题影响了政府提升日本企业管理的努力。

东芝发言人称，室町正志与安倍的幕僚会面后表示了歉意。

上月的独立调查发现，东芝在几年时间里虚报12亿美元利润。前社长田中久雄和他的两位前任以及其他一些高管辞职。

安倍政府一直加强企业管理，试图提升全球投资者对日本企业的信心。

在日本大型企业中，东芝与政府的关系尤其紧密，前任和现任高管在很多政策委员会任职。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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