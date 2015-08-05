东芝社长因会计丑闻向日本首相办公室道歉

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京8月5日 - 东芝(6502.T)社长室町正志周三向首相安倍晋三的办公室道歉，因东芝出现的大量会计问题影响了政府提升日本企业管理的努力。
东芝发言人称，室町正志与安倍的幕僚会面后表示了歉意。
上月的独立调查发现，东芝在几年时间里虚报12亿美元利润。前社长田中久雄和他的两位前任以及其他一些高管辞职。
安倍政府一直加强企业管理，试图提升全球投资者对日本企业的信心。
在日本大型企业中，东芝与政府的关系尤其紧密，前任和现任高管在很多政策委员会任职。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。