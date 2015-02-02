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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 14:35 BJT

更新版1-安倍称同国际社会合作是打击恐怖主义的唯一办法

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京2月2日 - 日本首相安倍晋三周一称，希望讨论日本军方在海外救援日本公民的可能性。一天前“伊斯兰国”武装分子称，他们已经将日本记者后藤健二（Kenji Goto）斩首。

安倍重申对武装分子的指责，并称日本作为全球打击恐怖主义的一份子，将坚定地致力于履行其职责。安倍还称日本需要拥有保护其公民的能力。

“保护日本公民的安全是政府的责任，而我是责任最大的人，”安倍对议会一个委员会说道，并称他希望讨论救援处于危险中的日本国民的框架。

安倍周日誓言加强日本对中东的人道主义救援。

安倍还称，受限于二战后的和平宪法，日本无法参与美国领导的对“伊斯兰国”空袭，也不能提供后勤支持。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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