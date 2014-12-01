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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 1日 星期一 09:41 BJT

日本军方高官呼吁中日尽早启动危机管理机制

日本自卫队统合幕僚长河野克俊（Katsutoshi Kawano）周五呼吁中日尽早启动“危机管理”机制。中日东海岛屿争端和日本侵华历史均导致中日关系紧张。两国经常向钓鱼岛附近海域派巡逻艇和战斗机，令外界担心若发生意外碰撞或其他事件，可能升级为更大冲突。路透
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