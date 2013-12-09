日本拟在周末峰会上扩大或重启与东盟的货币互换协议--消息

路透东京12月9日 -政府政消息人士周一表示，日本打算扩大或重启与五个东盟国家之间的双边货币互换协议，并可能在本周末于东京举行的地区峰会上宣布协议。

与东盟(Asean)成员国的流动性协议，是全球应对1990年代末亚洲金融危机的核心措施。

消息人士对路透称，日本首相安倍晋三在周五开幕的东盟会议上，将把目标放在大幅提升与印尼和菲律宾的双边协议方面，同时重新激活与马来西亚、新加坡和泰国之间已经失效的协议。消息人士不愿具名。

根据这些协议，各国承诺在发生金融紧缩状况时相互提供流动性支持。其目标是在危机爆发前安抚投资者，从而避免或尽力降低国际支付遭受的冲击，后者可能导致具有破坏力的资本外流。

上述双边协议帮助构成了规模达2,400亿美元的“清迈协议”。该协议是涵盖东盟、日本、中国与韩国的互换协议网。(完)

(编译/审校 王洋/徐文焰)

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