日本五大商社计划削减投资 加快出售资产

路透东京5月15日 - 全球大宗商品价格重挫，迫使日本大型贸易商社减计大笔资产，如今他们计划加快出售资产步伐，并把未来三年的投资支出削减最多达100亿美元。

这意味着他们要减少在能源与矿产项目的投资，更加严格的地控制成长速度。出售现有资产，可以帮助他们获得资金，以支应在汽车、电力基础设施、医疗服务和食品等领域扩张业务。

“在巨额减计之后，五大商社现在都把重点放在如何创造现金或现金管理上面，”SMBC日兴证券的资深分析师Akira Morimoto表示。

以三菱商事(8058.T)和三井物产(8031.T)为首的几大商社，发挥着准国家机构的职能，进口从石油到玉米的各种物资，以维持资源贫乏的日本经济发展。

但由于判断失误，这五大商社在全球商品市场高涨之际大量买进，导致其在截至2015年3月年度的资源领域投资亏损达52亿美元。目前大宗商品市场有如泄了气的皮球一样。

于本月公布财报的这些业者表示，计画将投资预算保持在营运现金流的范围。他们也将推动资产再利用的各项计画，扬弃表现欠佳事业，藉以提升报酬，或者出售非核心资产以改善营运重心。

“在录得这么严重的亏损后，我们已经信用尽失，”住友商事财务长Hiroyuki Inohara表示。该公司为了美国页岩油气及铁矿石资产登录3,100亿日圆的资产减计，导致公司出现16年来首见的年度亏损。

该公司提出未来三年的支出规模为1.2万亿(兆)日圆，这段期间的天然资源投资比重降至10%左右，低于过去两年40%的比重。

丸红(8002.T)社长国分文也表示，正缩减投资以维持正现金流。该公司获利下滑50%。

他说，“我们先前愿意为了追求成长而牺牲现金流，但有鉴于这些庞大的减记，我们如今将目标放在更严格的投资纪律及正现金流。”

多位分析师表示，这样退缩的行动意味着前五大商社整体而言将缩减投资，尽管伊藤忠(8001.T)与中国中信集团签署50亿美元合作计画，希望能够藉此提升其投资势力。

“若不包含伊藤忠与中信集团的合作，未来三年五大商社的总投资...将较过去三年缩减约20%，”大和证券资深分析师Jiro Iokibe表示。

汤森路透数据显示，缩减幅度接近100亿美元。(完)

(编译/审校 张涛/张明钧/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。