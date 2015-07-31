焦点：日本家庭支出和通胀数据欠佳 第二季经济或现萎缩

路透东京7月31日 - 日本6月家庭支出意外下滑，通胀停滞不前，凸显出4-6月当季经济可能萎缩，而且日本央行(BOJ)对本季度经济稳步反弹的预测也因此蒙阴。

分析师称，周五公布的疲软数据凸显了日本央行重振经济、实现2%通胀率目标所面临的挑战，可能重燃对央行今年稍晚扩大货币刺激的预期。

日本央行暗示，感觉暂时没有必要扩大刺激政策，并强调将仔细研究去年油价下跌的影响，这是通胀放缓的主要原因。

但部分分析师警告称，如果消费没有好转，拉长了经济的疲软期并打击了企业上调价格的意愿，那么今年稍晚央行可能不得不采取行动。

“如果日本央行今年放松政策，很可能是针对经济疲弱作出反应，而不是针对通胀数据，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。

“经济前景明显面临下行风险，加上消费如此疲弱，我们可能难以在7-9月见到日本央行预期中的增长明显反弹。”

**前景更趋暗淡**

政府数据显示，6月包括油品但扣除生鲜食品价格的核心CPI同比增长0.1%，略超市场预期的持平。

东京地区7月核心CPI同比下降0.1%，为2013年4月以来首次下滑。

日本6月所有家庭支出较上年同期下降2.0%，因降雨天气阻止消费者外出消费。6月家庭支出逊于5月的增长4.8%，也不及市场预期的增长1.7%，这让人更加担忧。

尽管政府指称多雨天气阻止人们外出购物，但汽车和住宅需求疲弱也暗示，生活成本上升在压低人们购置大件商品的兴趣。

消费支出疲软，巩固了经济可能在第二季萎缩的观点。支出数据被用于计算国内生产总值(GDP)。

这给日本央行描绘的乐观前景蒙上了疑云；央行认为就业市场收紧将帮助推高薪资并促进消费，有助于在明年9月左右实现物价目标。

许多分析师赞同日本央行的观点，认为经济将在第三季复苏，但鉴于全球，尤其是亚洲需求疲弱，拖累日本的出口和产出，所以经济成长加速的力度会有多强，仍然存在不确定性。

即使是在日本央行内部，像石田浩二这样的审议委员也承认央行的乐观预估具有不确定性。

“就在企业要开始较为积极投资的当口，出口和产出近期疲弱可能会损及企业信心，”石田浩二周四称。(完)

(编译 李春喜/艾茂林/于春红; 审校 李爽/许娜/郑茵)

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