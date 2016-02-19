日本2月制造业信心仍大多受抑，因全球增长放缓担忧--路透短观

路透东京2月19日 - 路透调查显示，日本2月制造业信心仍大多受抑，未来三个月预计还将恶化，这突显出对全球经济增长放缓和市场动荡的担忧。

路透短观调查显示，服务业景气变差，意味着日本经济增长面临严重阻力，但近期该指数料会有所企稳。

调查暗示经济动力仍然不足；因出口和消费支出下滑，导致第四季产出萎缩。

2月1-16日对513家大中型日本企业进行的调查有265家作出回应，调查期间全球全球避险情绪升温大幅推高日圆，打击出口商士气，上周美元兑日圆跌至111日圆下方的15个月低位。

即便央行上月末意外决定采取负利率，也几乎未能扭转企业信心，因该政策既未能提振日本股市，也未能压低日圆汇率。

“中国需求大幅放缓，有迹象显示一些半导体相关零部件需求在下降，”一橡胶制造商的经理在调查中表示。

一家电子机械厂商称，“我们的业绩维持在前一年的水平，但有些不及预估。日圆上涨可能加剧这种局面。”

路透短观调查显示，2月制造业景气判断指数从1月的正6略升至正7，因食品加工和精密机械行业好转，但汽车、钢铁和炼油业景气回落。该指数5月料降至正4。

服务业景气判断指数从1月的正27降至正21，零售业和趸售行业带来压力。但该指数5月料持平。

日本央行12月发布短观报告显示，企业信心持稳，但未来三个月料恶化，反映新兴经济体成长放缓情况。

日本10-12月经济环比年率为萎缩1.4%，幅度超过预期，因民间消费和出口下降。分析师认为，当前季度即便复苏，势头也将温和，因国内外需求疲弱。

路透短观和日本央行短观报告图表：reut.rs/1lYC7Z4

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