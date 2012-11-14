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时事要闻 | 2012年 11月 14日 星期三 19:11 BJT

日本12月16日将举行众院选举--议员

路透东京11月14日电---日本执政党一名议员周三表示,政府和执政民主党已决定在12月16日举行大选.

民主党代理干事长安住淳在与政府高层会面後向记者透露上述言论.

日本首相野田佳彦周三称,如果反对党派能够同意进行选举改革,则他将在11月16日解散众议院.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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