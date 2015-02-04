日本称南海安全影响日本国家利益

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透东京2月4日 - 日本防卫大臣中谷元称，南海安全影响日本利益，可能重新考虑部署军事巡逻飞机；此前美国海军官员称美国欢迎日本在南海的存在。
日本飞机常规巡逻范围只涉及东海。将巡逻范围扩大到南海几乎肯定会加剧中日紧张局势。
“我们目前不在那里巡逻，也没有计划这么做，但我们在加深与美国的合作，南海局势对我们的国家安全有影响，我们清楚需要考虑我们的反应。”中谷元周二对记者说道。
美国第七舰队司令罗伯特·托马斯（Robert Thomas）接受路透采访时表示，日本飞机在南海巡逻将有助于制衡中国海军力量的崛起。中谷元的评论是对此作出的回应。
中国也对托马斯的讲话作出回应，警告日本不要“制造紧张局势”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。