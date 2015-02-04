日本称南海安全影响日本国家利益

路透东京2月4日 - 日本防卫大臣中谷元称，南海安全影响日本利益，可能重新考虑部署军事巡逻飞机；此前美国海军官员称美国欢迎日本在南海的存在。

日本飞机常规巡逻范围只涉及东海。将巡逻范围扩大到南海几乎肯定会加剧中日紧张局势。

“我们目前不在那里巡逻，也没有计划这么做，但我们在加深与美国的合作，南海局势对我们的国家安全有影响，我们清楚需要考虑我们的反应。”中谷元周二对记者说道。

美国第七舰队司令罗伯特·托马斯（Robert Thomas）接受路透采访时表示，日本飞机在南海巡逻将有助于制衡中国海军力量的崛起。中谷元的评论是对此作出的回应。

中国也对托马斯的讲话作出回应，警告日本不要“制造紧张局势”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。