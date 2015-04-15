日本称紧急出动战斗机次数达到冷战高峰时期水平

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透东京4月15日 - 日本航空自卫队周三称，由于俄罗斯轰炸机侦察其北部、中国战斗机进入其南部领空，日本紧急出动战斗机的次数达到了冷战后的最高水平。
日本自卫队称，在截至3月31日结束的一年里，日本战斗机紧急出动943次，同比增加16%。
该数字为1958年有记录以来12个月里出动次数的第二高，仅次于1984年的944次。
“数量大幅增加，”日本自卫队发言人在新闻发布会上说道。
该发言人指出，过去一年里，越来越多的中国飞机经过日本领空进入西太平洋。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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