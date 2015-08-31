日本防卫省寻求增加军事预算 加强东海岛屿防御

路透东京8月31日（记者 Tim Kelly） - 日本防卫省寻求连续第四年增加年度军事预算，从而加强东海的岛屿防御。

防卫省周一向政府提交文件，要求从4月开始的财年将军事预算提高2.2%至5.09万亿日圆（423.8亿美元）。如果获得批准，新的国防预算将是日本14年来最高的国防预算。

今年中国国防预算增加10.1%至8,869亿人民币（1,383.7亿美元），仅次于美国排名世界第二。

文件称，根据预算计划，防卫省将购买BAE Systems(BAES.L)生产的AAV7两栖战车、洛克希德马丁(LMT.N)生产的F-35隐形战斗机和波音(BA.N)生产的鱼鹰式倾转旋翼运输机。

防卫省还将购买诺斯洛普·格鲁门(NOC.N)生产的全球鹰无人机、移动式导弹发射平台、直升机和其它设备。

文件指出，资金还将用于建设和扩大岛屿军事基地。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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