日本称南海安全影响日本国家利益

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京2月4日 - 日本防卫大臣中谷元称，南海安全影响日本利益，可能重新考虑部署军事巡逻飞机；此前美国海军官员称美国欢迎日本在南海的存在。
日本飞机常规巡逻范围只涉及东海。将巡逻范围扩大到南海几乎肯定会加剧中日紧张局势。
“我们目前不在那里巡逻，也没有计划这么做，但我们在加深与美国的合作，南海局势对我们的国家安全有影响，我们清楚需要考虑我们的反应。”中谷元周二对记者说道。
美国第七舰队司令罗伯特·托马斯（Robert Thomas）接受路透采访时表示，日本飞机在南海巡逻将有助于制衡中国海军力量的崛起。中谷元的评论是对此作出的回应。
中国也对托马斯的讲话作出回应，警告日本不要“制造紧张局势”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.