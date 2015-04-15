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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 19:15 BJT

日本称紧急出动战斗机次数达到冷战高峰时期水平

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月15日 - 日本航空自卫队周三称，由于俄罗斯轰炸机侦察其北部、中国战斗机进入其南部领空，日本紧急出动战斗机的次数达到了冷战后的最高水平。

日本自卫队称，在截至3月31日结束的一年里，日本战斗机紧急出动943次，同比增加16%。

该数字为1958年有记录以来12个月里出动次数的第二高，仅次于1984年的944次。

“数量大幅增加，”日本自卫队发言人在新闻发布会上说道。

该发言人指出，过去一年里，越来越多的中国飞机经过日本领空进入西太平洋。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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