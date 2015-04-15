日本称紧急出动战斗机次数达到冷战高峰时期水平

美国个股：苹果新加坡首家直营专卖店进入开幕倒数
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月15日 - 日本航空自卫队周三称，由于俄罗斯轰炸机侦察其北部、中国战斗机进入其南部领空，日本紧急出动战斗机的次数达到了冷战后的最高水平。
日本自卫队称，在截至3月31日结束的一年里，日本战斗机紧急出动943次，同比增加16%。
该数字为1958年有记录以来12个月里出动次数的第二高，仅次于1984年的944次。
“数量大幅增加，”日本自卫队发言人在新闻发布会上说道。
该发言人指出，过去一年里，越来越多的中国飞机经过日本领空进入西太平洋。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的