重发-日本防卫省寻求增加军事预算 加强东海岛屿防御

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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路透东京8月31日（记者 Tim Kelly） - 日本防卫省寻求连续第四年增加年度军事预算，从而加强东海的岛屿防御。
防卫省周一向政府提交文件，要求从4月开始的财年将军事预算提高2.2%至5.09万亿日圆（423.8亿美元）。如果获得批准，新的国防预算将是日本14年来最高的国防预算。
今年中国国防预算增加10.1%至8,869亿人民币（1,383.7亿美元），仅次于美国排名世界第二。
文件称，根据预算计划，防卫省将购买BAE Systems 生产的AAV7两栖战车、洛克希德马丁 生产的F-35隐形战斗机和波音 生产的鱼鹰式倾转旋翼运输机。
防卫省还将购买诺斯洛普·格鲁门 生产的全球鹰无人机、移动式导弹发射平台、直升机和其它设备。
文件指出，资金还将用于建设和扩大岛屿军事基地。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”