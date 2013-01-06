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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 6日 星期日 11:27 BJT

日本副首相访问缅甸 承诺提供新贷款

日本副首相兼财务大臣麻生太郎周五在访问缅甸一处工业区时证实，日本将向缅甸提供新的经济援助。日本政府将部分免除缅甸5,000亿日圆的贷款，并将再次提供500亿日圆的贷款，部分用于启动迪拉瓦的建设。路透
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