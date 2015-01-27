日本誓言与约旦合作帮助人质获释

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透东京1月27日 - 日本誓言与约旦合作，以帮助一名被“伊斯兰国”武装分子挟持的日本记者获释，但重申不会对恐怖主义让步。另外一名日本人质上周被杀害。
人质危机成为日本首相安倍晋三面对的考验。安倍2012年上台时曾誓言加强日本在全球安全中的作用。
安倍周日谴责“伊斯兰国”武装分子杀害日本公民汤川遥菜（Haruna Yukawa）的行为“令人发指”，呼吁“伊斯兰国”释放在叙利亚挟持的记者后藤健二（Kenji Goto）。
“我们将与约旦政府合作，以帮助后藤健二获释，”日本外务副大臣中山泰秀周一晚间在约旦对记者说道。
中山泰秀上周被派往约旦解决危机。
“伊斯兰国”武装分子曾提出赎金要求。他们现在称，愿意用后藤健二换约旦监狱中被判有罪的伊拉克自杀式炸弹袭击者Sajida al-Rishawi。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。