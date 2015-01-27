日本誓言与约旦合作帮助人质获释

路透东京1月27日 - 日本誓言与约旦合作，以帮助一名被“伊斯兰国”武装分子挟持的日本记者获释，但重申不会对恐怖主义让步。另外一名日本人质上周被杀害。

人质危机成为日本首相安倍晋三面对的考验。安倍2012年上台时曾誓言加强日本在全球安全中的作用。

安倍周日谴责“伊斯兰国”武装分子杀害日本公民汤川遥菜（Haruna Yukawa）的行为“令人发指”，呼吁“伊斯兰国”释放在叙利亚挟持的记者后藤健二（Kenji Goto）。

“我们将与约旦政府合作，以帮助后藤健二获释，”日本外务副大臣中山泰秀周一晚间在约旦对记者说道。

中山泰秀上周被派往约旦解决危机。

“伊斯兰国”武装分子曾提出赎金要求。他们现在称，愿意用后藤健二换约旦监狱中被判有罪的伊拉克自杀式炸弹袭击者Sajida al-Rishawi。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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