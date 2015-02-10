日本允许向外国军队的非军事行动提供援助

路透东京2月10日 - 日本周二修改对外援助规定，允许为他国军队的非军事行动提供资金；这是日本加强在全球安全中所扮演角色的努力之一。

日本维持了对外援助不应用于军事目的这项长期以来的政策，但向武装部队的非军事行动提供援助则应具体情况具体分析，比如灾难救援。

日本外务省一名官员称，日本此前曾扩大了这样的援助范围，但明确在对外援助规定中阐述这样的政策是第一次。

日本的这一立场引发外界担忧日本的海外援助最终可能发展为向外国军事行动提供资金。

“政府称，援助只针对救灾等目的。比如说根据这样的项目购买了卡车或直升机。问题在于无法确保这些设备只会用于这种目的。”神奈川大学名誉教授Yoichi Ishii指出。

“我们能做的是确保购买的是想要的设备。至于这些设备是如何使用的，很难在军事和非军事之间划出清楚的界限。”

这是对外援助规定12年来首次做出修改，并获得了安倍政府的批准。新规还将官方发展援助范围扩大到富裕国家。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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