日本国际公关行动聚焦战争历史或将得不偿失

图为显示日本首相安倍晋三的电视画面前的日本和美国国旗。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京2月10日（记者 Linda Sieg） - 日本进行大规模公关行动以求在海外交友，但当局试图修改对战争历史的认识引发的争端可能影响公关行动传递出的正面信息。

就在实施这项预算逾5亿美元的公关活动之时，日本首相安倍晋三却计划弱化政府对二战前和二战期间日本行为的道歉立场，并放松战后和平宪法对国防政策的限制。

公关行动聚焦的并非只有历史问题。很多资金将被用于有关软实力的举措，旨在培养“亲日”的外国人，比如支持大学里的日本问题研究和建立“日本中心”以推广“日本品牌”。

但日本政府也将目标锁定在海外出版商有关战争的描述以及其他日本认为不正确或有损日本形象的方面。

这样的努力已经引发激烈反弹。

近期，日本政府曾要求出版商麦格劳-希尔教育修改对“慰安妇”的描述。美国多所大学的19位历史学家联名写信对日方的行为表示抗议。日本的要求也遭到了拒绝。

“我们支持日本和其他国家很多历史学家努力揭露二战暴行的行为。”路透见到的联名信副本写道。美国历史协会3月通讯将刊载这封信。

“我们反对国家或特殊利益集团向出版商或历史学家施压、要求他们为了政治目的改变其研究结果。”

安倍对此次激进的公关行动表示支持。“保持温和不会赢得国际社会的认可，我们必须在必要的时候进行争论，”他近期对国会内的一个委员会说道。

很多政客和官员担忧日本在公共外交方面不如中国和韩国积极。“很多国家在这方面投入很大，我们感觉投入不够，”日本外务省一名官员表示。保守派欢迎扩大预算，但希望将改正对历史的错误认识作为首要任务。

“当我们看到很多对日本历史的误解或偏见时，我们希望至少能够澄清，”记者Yoshiko Sakurai说道，她也是保守派智库Japan Institute for National Fundamentals负责人。

“（信息战）我们已经输了。我们现在要赶上。”她在接受路透采访时说道。

专家们指出，政府努力改变对历史的认识将适得其反，因为这将让日本的战争历史成为公众关注的焦点。

“将大家拖入对历史的长期讨论中……他们似乎将塑造日本的残暴形象。这么做必败无疑。”达特茅斯学院教授Jennifer Lind表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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