日本严厉指责前首相鸠山由纪夫前往克里米亚

路透东京3月11日 - 日本政府周三严厉指责前首相鸠山由纪夫前往克里米亚，称他的举动与日本对乌克兰局势的态度相悖，称他“极为轻率”。

日本反对俄罗斯将克里米亚并入其版图，担心鸠山由纪夫持俄罗斯签证前往克里米亚可能被视为支持俄罗斯的姿态。

日本共同社报导称，鸠山由纪夫周二进入克里米亚前在莫斯科表示，他希望亲自看看克里米亚居民对并入俄罗斯的感受。

“俄罗斯将克里米亚并入其版图侵犯了乌克兰的主权和领土完整。日本绝不同意这种通过暴力来改变现状的企图，”日本内阁官房长官菅义伟对记者说道。

“政府一直要求他慎重考虑前往克里米亚，但他一意孤行，最终还是去了。他的行为极为轻率，作为一名当过首相的人其行为让人非常遗憾。”

鸠山由纪夫2009年率领日本民主党取得压倒性选举胜利，但他在九个月后下台。

日本民主党也在试图与鸠山由纪夫撇清关系。

“他离开日本民主党已经快两年了，他的所有行为，包括这次，与日本民主党没有关系，”日本民主党总干事枝野幸男在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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