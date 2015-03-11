日本严厉指责前首相鸠山由纪夫前往克里米亚

日本政府周三严厉指责前首相鸠山由纪夫前往克里米亚，称他的举动与日本对乌克兰局势的态度相悖，称他“极为轻率”。日本反对俄罗斯将克里米亚并入其版图，担心鸠山由纪夫持俄罗斯签证前往克里米亚可能被视为支持俄罗斯的姿态。路透