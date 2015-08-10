日本首相安倍将在二战声明中使用“道歉”--NHK

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京8月10日（记者 Linda Sieg） - NHK电视台报导称，日本首相安倍晋三将在纪念二战结束70周年的声明中使用“道歉”和“侵略”的措辞。这显然是对批评人士的认可，批评人士担忧安倍会冲淡过去的道歉。
一些媒体曾报导，最初的草稿中没有“道歉”字样，这可能激怒中国和韩国。
安倍的声明料在8月15日前一天获得内阁批准。他需要满足亲密盟友美国缓解东亚紧张局势的意愿，也希望维持与中国关系的初步改善。
但是安倍的保守派核心支持者们希望结束他们眼中侮辱性的道歉，他们称这些道歉转移了对日本战后70年和平历史的注意力。
安倍曾表示，他将维持过去有关战争的声明，包括前首相村山富市1995年的道歉。但安倍之前的评论和所表达出的面向未来的意愿引发他希望淡化这些道歉的担忧。
NHK报导指出，安倍声明的草稿将特别提到村山富市声明中的关键词“道歉”、“深刻的反省”、“侵略”和“殖民统治”。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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