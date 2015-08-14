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时事要闻 | 2015年 8月 14日 星期五 17:52 BJT

安倍称日本在二战中造成“无法衡量的伤害和苦难”

路透东京8月14日 - 日本首相安倍晋三周五发表纪念二战结束70周年的讲话中承认二战中日本让无辜的人遭受了“无法衡量的伤害和苦难”，但没有卷入冲突的几代人不应被道歉所累。

海外密切关注安倍是否淡化过去的道歉。

中国和韩国曾明确表示希望安倍坚持前首相村山富市1995年的“衷心道歉”。美国也希望安倍避免激化地区紧张局势。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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