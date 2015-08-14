日本首相安倍对二战表示“极大的悲痛” 没有提出新的道歉

路透东京8月14日（记者 Kiyoshi Takenaka/Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三周五对日本在二战中造成的灾难表示“极大的悲痛”，但表示日本未来的几代人不必为过去的错误不断道歉。

安倍还表示，先前内阁的立场依旧不可动摇，包括前首相村山富市1995年标志性的道歉；但安倍没有提出自己新的道歉。

“日本让无辜民众遭受了无法衡量的伤害和苦难，”安倍在声明中称。

“当我直接地思考这个明显事实的时候，即使是现在，我也无言以对，我的心里有极大的悲痛。”

中国和韩国将密切分析安倍的评论；日本的盟友美国希望看到亚洲紧张局势缓解。

安倍在声明中提到了中国人在二战中的遭遇，称希望中国了解日本“坦诚的感情”，希望在有机会的时候与中国国家主席习近平会面。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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