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时事要闻 | 2014年 3月 5日 星期三 11:40 BJT

日本外务大臣称不会改变日俄间的外交日程

路透东京3月5日 - 日本外务大臣岸田文雄周三表示，不会改变与俄罗斯之间外交日程，但将密切关注局势的发展。

日本内阁官房长官菅义伟称，在对待经济制裁俄罗斯问题上将采取适当的回应。

首相安倍晋三称将就日本对乌克兰问题的立场做出决定，全面考虑与美俄和国际社会的关系。(完)

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