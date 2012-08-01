日本防卫白皮书：中国军队影响力上升构成安全威胁

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透东京7月31日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本周二发布年度防卫白皮书，将中国军队在国家对外政策中扮演日渐重要的角色渲染成安全威胁，称东亚国家对中国军力扩张普遍心存疑虑。
日本在防卫白皮书中称，有观点认为中国共产党与人民解放军的关系“趋向复杂化”，并称这是值得关注的问题。
报告称，中国军方对该国外交决策的影响力可能已发生了变化，但报告对此未作详述。
“这种情况属於风险管理问题，值得关注，”报告还指出。
这份报告的出炉适逢中国高官、情报专家和海事官员日渐直言政府采取强硬立场，应对地区领土争端。
报告提到包括中日东海问题等争端时，与2011年防卫白皮书内容遥相呼应，当时的报告对中国在世界舞台扮演越来越重要的角色表示欢迎，同时指出中国方面的行动日趋具有挑衅性。
报告称，“中国在与日本和其他邻国的冲突中作出了独断性的回应，令外界对该国的未来方向感到忧虑。”
报告还指出，中国军力迅速崛起、特别是海军，并称过去24年内，中国国防预算增长了30倍。这些说法与去年的报告如出一辙。
日本防卫大臣森本敏（Satoshi Morimoto）称，该地区的许多国家都对此感到关切。“这并非是变得更加谨慎。实际情况是，不仅日本对中国的行事方式有一定的戒备，东亚国家普遍如此，”森本敏对记者说。
中国国防部发言人耿雁生表示，中国军队现代化是透明的，且不针对任何其他国家。
针对近期一些日本官方人士发表的有关钓鱼岛问题的言论，耿雁生称其为不负责任的言论，称中国将维护本国权益。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。