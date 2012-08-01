日本防卫白皮书：中国军队影响力上升构成安全威胁

路透东京7月31日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本周二发布年度防卫白皮书，将中国军队在国家对外政策中扮演日渐重要的角色渲染成安全威胁，称东亚国家对中国军力扩张普遍心存疑虑。

日本在防卫白皮书中称，有观点认为中国共产党与人民解放军的关系“趋向复杂化”，并称这是值得关注的问题。

报告称，中国军方对该国外交决策的影响力可能已发生了变化，但报告对此未作详述。

“这种情况属於风险管理问题，值得关注，”报告还指出。

这份报告的出炉适逢中国高官、情报专家和海事官员日渐直言政府采取强硬立场，应对地区领土争端。

报告提到包括中日东海问题等争端时，与2011年防卫白皮书内容遥相呼应，当时的报告对中国在世界舞台扮演越来越重要的角色表示欢迎，同时指出中国方面的行动日趋具有挑衅性。

报告称，“中国在与日本和其他邻国的冲突中作出了独断性的回应，令外界对该国的未来方向感到忧虑。”

报告还指出，中国军力迅速崛起、特别是海军，并称过去24年内，中国国防预算增长了30倍。这些说法与去年的报告如出一辙。

日本防卫大臣森本敏（Satoshi Morimoto）称，该地区的许多国家都对此感到关切。“这并非是变得更加谨慎。实际情况是，不仅日本对中国的行事方式有一定的戒备，东亚国家普遍如此，”森本敏对记者说。

中国国防部发言人耿雁生表示，中国军队现代化是透明的，且不针对任何其他国家。

针对近期一些日本官方人士发表的有关钓鱼岛问题的言论，耿雁生称其为不负责任的言论，称中国将维护本国权益。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。