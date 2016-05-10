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国际财经 | 2016年 5月 10日 星期二 15:26 BJT

日本政府料追加71.5亿美元预算 支持震后重建--消息

路透东京5月10日 - 数位日本政府消息人士周二告诉路透，政府本周料编制一项约7,780亿日圆(71.5亿美元)的追加预算，用于日本南部地区上月强震后的重建工作。

上月发生在日本南部九州岛的地震，导致约50人遇难。

这些消息人士称，这项追加预算适用于4月开始的当前财年，将用于为震区修建临时住房，并设立一项规模7,000亿日圆的储备基金来支持震后重建。

消息人士表示，政府不会额外发债来为追加预算融资，而是通过减少公债付息的方式来提供资金。日本央行实行负利率政策导致了利率成本降低。

消息人士称，首相安倍晋三领的内阁计划5月13日批准这项追加预算，并最早在5月17日让议会通过。(完)

(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)

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