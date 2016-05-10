日本政府料追加71.5亿美元预算 支持震后重建--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月10日 - 数位日本政府消息人士周二告诉路透，政府本周料编制一项约7,780亿日圆(71.5亿美元)的追加预算，用于日本南部地区上月强震后的重建工作。
上月发生在日本南部九州岛的地震，导致约50人遇难。
这些消息人士称，这项追加预算适用于4月开始的当前财年，将用于为震区修建临时住房，并设立一项规模7,000亿日圆的储备基金来支持震后重建。
消息人士表示，政府不会额外发债来为追加预算融资，而是通过减少公债付息的方式来提供资金。日本央行实行负利率政策导致了利率成本降低。
消息人士称，首相安倍晋三领的内阁计划5月13日批准这项追加预算，并最早在5月17日让议会通过。(完)
(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。