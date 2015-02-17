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时事要闻 | 2015年 2月 17日 星期二 09:42 BJT

日本本州北部发生初步估计6.9级地震 海啸警报解除（更新版）

（新增海啸预警解除内容）

路透东京2月17日 - 日本气象厅周二表示，日本东北部沿海的海啸预警已经解除。日本东北部稍早发生规模6.9级的地震之后，气象厅发布了海啸预警。

美国地质调查局称，本州北部周二发生地震，初步估计震级为6.9级。震中深度估计约为10公里(6英里)。

日本放送协会(NHK)称地震震级为6.9。

岩手县沿海各镇发布了疏散警告。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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