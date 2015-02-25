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时事要闻 | 2015年 2月 25日 星期三 15:27 BJT

日本南部发生里氏6.2级地震--美国地质调查局

路透悉尼2月25日 - 美国地质调查局称，日本南部周三发生里氏6.2级地震。

此次地震震中在伊豆群岛八丈岛东南约290公里(175英哩)，震源深度65公里(38英哩)。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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