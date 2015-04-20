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时事要闻 | 2015年 4月 20日 星期一 10:08 BJT

日本冲绳附近发生6.8级地震后发布海啸预警

路透东京4月20日 - 日本气象厅称，日本南部冲绳附近发生初估震级为6.8级的地震。

0143GMT后，该机构针对冲绳一些小岛发布1米高海啸预警。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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