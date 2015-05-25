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时事要闻 | 2015年 5月 25日 星期一 13:51 BJT

日本东部发生5.6级地震 但未发布海啸预警

路透东京5月25日 - 日本气象厅公布，日本东京周边地区周一发生初步测定为5.6级的地震，但没有发布海啸预警。

震中(震央)位于东京东北部的茨城县，东京市建筑物出现晃动，铁路线路短暂停运，但尚无伤亡报告。(完)

(编译 王颖；审校 李婷仪)

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