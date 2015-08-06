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时事要闻 | 2015年 8月 6日 星期四 17:47 BJT

日本东部茨城县发生5.2级地震 东京建筑物摇晃--NHK

路透东京8月6日 - 日本放送协会(NHK)称，日本东部周四下午发生地震，初步测定震级为5.2级，没有发布海啸预警。

NHK称，震中位于日本东部的茨城县。东京的建筑物发生摇晃。

目前尚无有关破坏程度的报导。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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