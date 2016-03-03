特写：福岛核事故发生五年后 迎来部分返乡居民的楢叶町

焦点：美商务部长被提名人罗斯称中国是“贸易保护最严重的”国家
路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。
路透楢叶町3月3日（记者 Minami Funakoshi） - Tokuo Hayakawa在楢叶町一座有600年历史的寺庙里随身携带着检测辐射的设备。楢叶町是福岛“疏散区域”中首个重新开放的町。他的黑色僧袍上佩戴着“反对核电”的徽章。
Hayakawa是为数不多返回楢叶町的居民之一，该町以农业为主。该町位于福岛第一核电站周围20公里的疏散区域边缘，五个月前开始欢迎其居民回归，也被寄予了成为重建模板的希望。
福岛核事故发生前，楢叶町的人口有8,042人，目前只有440人返回，其中近70%为60岁以上的老人。
“这地方肯定会成为无人区，”76岁的Hayakawa说道。
他说自己无法种粮食，因为担忧稻田仍被污染。被遗弃的土地上散落着装有放射性表层土和碎石的大塑料袋。
Hayakawa在庙里没什么典礼可做，因此将他的精力花在了反对核电的运动中。
“我不能让我的孙子成为（寺庙的）继承人，”Hayakawa说道，指着孙子在核事故后佩戴全部防辐射装备进入寺庙的照片。
“重振这个町是不可能的，”他说道。“我回来就是看它灭亡的。”
核泄漏事故后福岛第一核电站周边有超过16万人被疏散。约10%的人目前仍住在福岛县的临时住所内。大多数人前往别处定居，开始了新生活。
在楢叶町，预制棚内的两家餐厅、一个超市和一个邮局组成了这里的购物中心。这两家餐厅下午3点打烊。
不久前的一个上午，在楢叶町主要的公园里看不到孩子。木板人行道上有一些老人注视着数百个装有放射性垃圾的袋子。
实际上，这样的袋子在楢叶町很常见：树林里、海边和废弃的稻田里随处可见。
楢叶町没有什么地方让人感觉正常。很多灾难中受损的房屋被遗弃。目前这里大多数居民是工人。他们或是帮助东京电力(9501.T)关闭福岛第一核电站的核反应堆，或是在附近从事排除污染的工作。
也有些工人在建设一个新的海堤，高达8.7米，沿着楢叶町近2公里的海岸线，和东北部在建的海堤类似。
当地一个高尔夫球场被改造成了工人们的宿舍。一些家庭将房屋出租给工人。
“楢叶町现在是工人之家了，”町役所成员、63岁的Kiyoe Matsumoto说道，并表示她的孩子们没有回来的计划。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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