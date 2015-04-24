东京一儿童公园出现高辐射水平

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月24日 - 日本东京当局封锁了一个公园，本周检测到那里辐射水平很高。福岛核事故过去四年后，对核污染的担忧再次出现。

东京官员称，核监管机构周四在东京中心区一个儿童公园检测到较高的辐射，公园里一个区域的辐射水平达到每小时480微西弗，接近年度接触建议值上限的一半。

在距离福岛核电站不足20公里的Okuma镇，本月测得的空气中的辐射水平为每小时0.7-23.2微西弗。

不清楚为什么该公园内辐射水平很高；该公园2013年开放。东京称，目前该公园已经被橙色路障封锁。

“我们仍在检查辐射水平高的原因以及放射物性质，”公园代表Kyoko Tsujimura说道，并称公园其他区域的辐射水平很低。

周五，电视画面显示监管官员身穿工作服在公园内一个彩色滑梯附近检测一片泥土的辐射水平。（完）